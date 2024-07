Luxemburg / Zeugenaufruf: Autofahrer begeht Fahrerflucht nach Unfall mit Radfahrerin 

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall zwischen Niederbesslingen und Biwisch nach Zeugen, heißt es im Polizeibulletin vom Montag. Eine Fahrradfahrerin sei am Sonntag gegen 12.00 Uhr auf einem Nebenweg verletzt worden. „Beim Unfall war ein dunkler PKW impliziert, der anschließend in Richtung Biwisch davonfuhr“, schreibt die Behörde.

Sollten Sie Informationen zu diesem Vorfall haben, so bittet die Polizei, sich bei der Dienststelle Ardennes unter der Telefonnummer (+352) 244 89 1000 oder per E-Mail an police.ardennes@police.etat.lu zu wenden.