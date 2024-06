Petingen / Zerstritten und aufgeflogen: Polizei nimmt mutmaßliche Drogendealer und -käufer fest

Zwei Personen haben sich am Dienstagabend in einem Bus in Petingen gestritten – das meldeten Zeugen der Polizei, wie diese am Donnerstag mitteilt. Eine Polizeistreife hat die betroffenen Personen vor Ort antreffen können. Bei der Kontrolle kam der Verdacht auf, es könne sich bei den beiden Personen um einen mutmaßlichen Drogendealer und einen Drogenkäufer handeln.

Zudem habe sich herausgestellt, dass gegen den mutmaßlichen Drogenkäufer ein Haftbefehl vorliegt. Bei dem vermeintlichen Drogendealer haben die Beamten „etwas Haschisch“ und Pfefferspray sichergestellt.