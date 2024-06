Wetterhinweis / Zelle, die ein erhöhtes Risiko eines Tornados aufzeigt, in der Nähe von Luxemburg unterwegs

Eine Zelle, die ein erhöhtes Risiko eines Tornados aufzeigt, ist möglicherweise auf dem Weg nach Luxemburg, das bestätigt Philippe Ernzer von Météo Boulaide am Dienstagabend. Er spricht jedoch nicht von einer Tornadowarnung, sondern weist darauf hin, dass bei dieser Zelle das Potenzial besteht, dass sich ein Tornado bilden kann.

Aktuell sei die Zelle in Monthermé in Frankreich unterwegs und ziehe in Richtung Saint-Hubert/Ardennen. Sollte die Zelle bis dahin noch bestehen, treffe sie gegen 21 Uhr an der Luxemburger Grenze im Norden ein. „Dann muss sie es aber auch mal bis dahin aushalten“, sagt Ernzer. Daher könne man auch noch nicht sicher sagen, ob es zu einem Tornado kommen wird. Sollte die Zelle jedoch durchhalten, könnte sie die Spitze des Nordens streifen.