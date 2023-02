Voiture en panne: Ausgerechnet ein Geldtransporter ist am Freitagvormittag mitten auf der Avenue du Rock´n´Roll in Belval liegengeblieben. Das bestätigt die Pressestelle der Polizei dem Tageblatt. Der Schaden an dem Zasterlaster sorgte für ziemliche Aufregung. Denn streikt ein Geldtransporter, muss die Polizei offenbar mit Tatütata und Großaufgebot die Umgebung sichern. So warteten mit Maschinengewehren bewaffnete Polizisten auf der Straße, bis der Transporter wieder flott war.