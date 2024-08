Wormeldingen / Zahlreiche Menschen bei Trauerzeremonie für Max Hengel

In Wormeldingen war am Freitag das Begräbnis von Max Hengel. Zahlreiche Gäste erwiesen dem Bürgermeister und CSV-Abgeordneten die letzte Ehre.

Max Hengel ist am 17. August nach langer Krankheit im Alter von 47 Jahren verstorben. Am Freitag war die Trauerfeier für den Bürgermeister der Gemeinde Wormer (Wormeldingen) und CSV-Abgeordneten. Max Hengel war verheiratet und Vater von zwei Söhnen. Er war auf vielen Ebenen engagiert. So war er zum Beispiel während vielen Jahren Präsident der Musel Pikes und bis zu seinem Tode Präsident der „Entente touristique de la Moselle“. Max Hengel galt parteiübergreifend als diplomatisch, kompromissbereit und vor allem als jovial. Dass er gut mit anderen Menschen konnte und sie mit ihm, zeigte am Freitag die beeindruckende Zahl an Trauergästen, welche dem Freund und Kollegen die letzte Ehre erwiesen. In Wormer waren Straßen für den Verkehr gesperrt, ein Bus-Shuttledienst übernahm den Transport.

Aufgrund der begrenzten Anzahl an Plätzen im Inneren der Wormer Kirche hatte die Gemeinde die Zeremonie via Lautsprecher nach draußen übertragen lassen. Im Anschluss an die religiöse Trauerzeremonie wurde zu einer Zusammenkunft im Kulturzentrum von Wormeldingen geladen. Dort konnten die Besucher sich auch in ein Erinnerungsbuch eintragen.