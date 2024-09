Luxemburg / Zahlreiche Festnahmen: Polizei deckt Drogenhandel auf

Am Dienstagmorgen beobachtete die Polizei einen Austausch zwischen zwei Männern an der Kreuzung zwischen der rue de Strasbourg und der rue Adolphe Fischer in Luxemburg-Stadt. Es bestand der Verdacht, dass es sich um Drogen handelte. Das geht aus dem Polizeibericht vom Mittwoch hervor. Kurze Zeit später, als der mutmaßliche Käufer gestellt werden konnte, wurde eine Plastikkugel neben ihm gefunden. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen anschließend auf Anordnung der Staatsanwaltschaft fest. Er wurde noch am selben Nachmittag dem Untersuchungsrichter vorgeführt, heißt es weiter im Bericht.

Die Polizei führte gegen 14.30 Uhr eine Drogenkontrolle im Bahnhofsviertel durch. Dabei fiel den Beamten ein Mann auf, der für eine kurze Strecke in ein Fahrzeug stieg. Sowohl der Mann als auch der Fahrer wurden aufgrund des Verdachts einer Drogenübergabe kontrolliert. Beim Fahrer konnten vor Ort keine Drogen gefunden wurden – der Drogentest fiel jedoch positiv aus, weswegen ein Protokoll erstellt wurde. Bei der Kontrolle des mutmaßlichen Drogenhändlers konnten die Beamten merkwürdige Schluckbewegungen beobachten. Die Polizisten informierten die Staatsanwaltschaft, die eine Scanuntersuchung anordnete. Dabei konnten mehrere Fremdkörper im Inneren des Tatverdächtigen aufgefunden werden. Die Beamten nahmen ihn daraufhin fest und führten ihn am Mittwochmorgen dem Untersuchungsrichter vor.

Weiter geht aus dem Bericht hervor, dass die Polizei am Montagmittag eine Meldung erhielt, in der berichtet wurde, dass ein Mann wiederholt Morddrohungen gegen eine Frau ausgesprochen habe. Die Polizeistreife nahm den Mann in Zolver fest. Er wurde anschließend am Mittwochmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.