Fotogalerie / Zahlreiche Besucher genießen Wetter und Musik beim Auftakt des e-Lake-Festivals 

Die Idee, am Ufer des Echternacher Sees ins Leben zu rufen, entstand im Jahr 1983. An diesem Wochenende ist es wieder Zeit für das kostenlose Musikevent. Bei sommerlichem Wetter konnten Gäste am Freitag die Musik sowohl nationaler als auch internationaler Künstler genießen. Am ersten Abend des dreitägigen Festivals traten unter anderem die Luxemburger Musiker DJ Bisi, Skuto, BC One, Nicool, De Läb, Tuys und The X auf. Unser Fotograf hat einige der schönsten Momente festgehalten.