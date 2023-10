Zahl der Konkurse in Luxemburg steigt weiter an: 710 Unternehmen in den ersten neun Monaten

Die Zahl der Insolvenzmeldungen in Luxemburg ist weiter am Steigen

Die Zahl der Konkurse ist in Luxemburg weiter am Steigen. Das veröffentlichte Statec am Mittwochmorgen in seinen neusten Zahlen. Im dritten Quartal 2023 gab es 162 Insolvenzen. Die Zahl der Liquidationen ist währenddessen weiter am Sinken.

162 Unternehmen sind im dritten Quartal 2023 insolvent gegangen. Dies entspricht einem Plus von drei Prozent gegenüber dem dritten Quartal im Jahr zuvor. Das teilte das nationale Statistikamt Statec am Mittwoch in seinen neusten Zahlen über Unternehmen mit, die zwischen Anfang Juli und Ende September ihre Türen schließen mussten. 30 Firmen wurden in diesem Zeitraum liquidiert.

710 Unternehmen haben in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 Konkurs angemeldet – das sind neun Prozent mehr als im gleichen Zeitraum im Jahr 2022 und entspricht 60 Unternehmen. „Ersten Schätzungen zufolge gingen durch die Insolvenzen 1.943 Arbeitsplätze für abhängig Beschäftigte verloren, gegenüber 1.297 im gleichen Zeitraum 2022, was einem Anstieg von fast 50 Prozent entspricht“, so Statec im Presseschreiben.

Unter den Unternehmen, die Insolvenz angemeldet haben, meldet die Handelsbranche die Höchstzahl, das mit 141 Insolvenzen in den ersten drei Quartalen 2023. Das sind zehn Unternehmen mehr als noch im gleichen Zeitraum 2022 und entspricht einem Plus von acht Prozent. Das Baugewerbe meldet 117 Konkurse, das sind 43 Unternehmen mehr als in den drei ersten Quartalen im vergangenen Jahr und entspricht einem Plus von 58 Prozent. Im Horesca-Sektor mussten währenddessen 80 Unternehmen schließen – 15 mehr als noch 2022 in den ersten neun Monaten des Jahres, was einem Anstieg von 23 Prozent entspricht.

Die Liquidationen sind im dritten Quartal 2023 „stark rückläufig“: In diesem Jahr gab es 30 gegenüber 81 im gleichen Zeitraum vergangenes Jahr. Weiter meldet Statec, dass die Zahl der Liquidationen auch in den ersten drei Quartalen 2023 mit einem Minus von 23 Prozent rückläufig waren.