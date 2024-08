Hilfsdienst / „Yua“ bietet Alleinerziehenden einen sicheren Platz und Unterstützung

Das Mutter- oder Vatersein ist für viele problematisch: Manchmal sind sie selbst nicht in der Lage, eine liebevolle Beziehung zu ihrem Kind aufzubauen, da sie in ihrer Kindheit andere, schlechte Erfahrungen gemacht haben. Bei „Yua“ können sie das lernen. In der betreuten Einrichtung in Gonderingen leben vier junge Mütter zusammen in einem Haus des Roten Kreuzes und werden behutsam an ein autonomes Leben zusammen mit ihrem Kind gewöhnt.