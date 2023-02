XBB.1.5-Variante nimmt an Fahrt auf

Das Luxemburger Gesundheitsministerium meldet in seinem Corona-Wochenrückblick einen Anstieg der Infektionen, aber gleichzeitig auch der Tests in der vergangenen Woche. Zwei Personen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben.

835 Menschen haben sich in der Woche vom 30. Januar bis 5. Februar mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 205 Infektionen bzw. 32,6 Prozent mehr als noch in der Vorwoche (630). Die Reinfektionen machen im Referenzzeitraum 50,7 Prozent aller positiv getesteten Personen aus – gegenüber 52,5 Prozent in der Vorwoche. Das geht aus dem wöchentlichen Rückblick des Gesundheitsministeriums vom Donnerstag hervor.

Die Anzahl der durchgeführten PCR-Tests ist im Referenzzeitraum ebenfalls gestiegen – von 4.845 auf 5.129. Somit ist die Test-Positivrate von 6,17 auf 8,03 Prozent geklettert. Das Durchschnittsalter der positiv getesteten Personen lag bei 46,0 Jahren. Luxemburg beklagt zudem zwei weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus. Das Durchschnittsalter der Toten lag bei 64 Jahren.

Zwei Impfzentren schließen ihre Türen Das Impfzentrum in der Victor-Hugo-Halle wird am Freitag (10.2.) um 19 Uhr geschlossen, teilt die „Santé“ mit. Das Pop-up-Impfzentrum im Belval Plaza werde am 17. Februar um 16 Uhr geschlossen. Impfwillige könnten sich weiterhin auf impfen.lu über Anlaufstellen für eine Covid-19-Impfung informieren.

Laut dem Gesundheitsministerium wurden insgesamt fünf Personen wegen einer Covid-Infektion auf einer Normalstation eines Luxemburger Krankenhauses aufgenommen. Im Verlauf der Vorwoche waren es noch vier Fälle. Ein Patient belegte ein Bett auf der Intensivstation. Das Durchschnittsalter der hospitalisierten Personen betrug 65 Jahre.

Die Omikron-Variante BQ.1 bleibt auch in der vierten Kalenderwoche mit 40,3 Prozent die dominanteste Covid-Variante in Luxemburg. In der Woche davor waren es noch 53,5 Prozent. Die rekombinante XBB.1.5-Variante wurde in der vierten Kalenderwoche dominanter – ihr Anteil stieg von 7,6 auf 18,4 Prozent.

Die „Santé“ meldet zudem einen Anstieg der Influenza-Infektionen in Luxemburg: Die Labore verzeichneten in der Woche vom 30. Januar bis 5. Februar 207 Grippefälle gegenüber 192 in der Vorwoche. Das entspricht einem Anstieg von 7,8 Prozent.