Medienbericht / „Wütend, enttäuscht, besorgt“ – Unter Caritas-Mitarbeitern herrscht Sorge um Arbeitsplätze

Nachdem rund 60 Millionen Euro bei der Caritas abgezweigt wurden hat die Gewerkschaft OGBL, die die rund 500 Mitarbeiter der Organisation vertritt, am Freitag eine Informationssitzung einberufen.

„Wir sind wütend, wir sind enttäuscht, wir sind besorgt“, sagt ein Mitarbeiter der Caritas im Gespräch mit RTL. Ungefähr 150 Personen sind am Freitagnachmittag zu einer vom OGBL organisierten Informationssitzung in Esch erschienen. Darüber berichtet RTL am Freitagabend. Die Gewerkschaft habe die Mitarbeiter über ihre Rechte als Arbeitnehmer aufgeklärt und bestätigt, dass die Juli-Gehälter bereits bezahlt wurden – die Reserven der Caritas könnten auch noch bis August reichen. Binnen weniger Monate waren rund 60 Millionen Euro bei der Organisation abgezweigt worden.

„Das ist unser größtes Problem, und zwar wissen wir nicht, wie es dann nach diesen zwei Monaten weitergehen wird“, sagt Smail Suljic vom OGBL. Notfallsitzungen mit Regierungschef Luc Frieden sowie dem Verwaltungsrat der Caritas seien beantragt worden, bis zum Zeitpunkt der Versammlung am Freitag habe es jedoch noch keine Antwort gegeben. „Wir wissen, was theoretisch auf uns zukommen könnte, mehr nicht“, sagt eine Mitarbeiterin. Auch nach dem Zusammenkommen bleibt demnach eine gewisse Unsicherheit bestehen.

