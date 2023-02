Luxemburg ist schon wieder auf dem „traurigen Siegertreppchen“ gelandet und hat bereits all seine Ressourcen für das Jahr 2023 verbraucht. Der „Mouvement ecologique“ fordert, dass auf die langen Reden der Politiker endlich Taten folgen.

„Genug der heißen Luft“ und der leeren Worte, schreibt der „Mouvement écologique“ in einer Pressemitteilung am Dienstag. Luxemburg sei schon wieder auf dem wenig schmeichelhaften „Siegertreppchen“ des „Overshoot Day“ gelandet. Parolen wie „wir müssen und werden mehr Verantwortung übernehmen, um die Zukunft unseres Planeten zu sichern“ aus Premierminister Xavier Bettels Rede zur Lage der Nation würden bis dato keine Wirkung zeigen. Denn: „Worte allein reichen nun mal nicht aus, um den „Overshoot Day“ auch nur einen Tag nach hinten zu verlagern“, heißt es in dem Schreiben.

Der Mouveco hatte erwartet, dass Luxemburg alles daransetzt, um verantwortungsvoller mit seinen Ressourcen umzugehen und versuchen würde, Plätze im Overshoot-Day-Ranking gutzumachen. Luxemburg müsse sich endlich auf den Weg der sozial-ökologischen Transition begeben. Wie das gelingen kann, sei seit langem bekannt, heißt es in der Mitteilung.

Dafür müsste Luxemburg beispielsweise weniger Fokus auf das Wachstum beziehungsweise den steigenden Konsum legen, sondern auf das „PIB du bien-être“. Es müssten neue Wohlstandsmodelle definiert und das Sozialsystem unabhängiger vom kontinuierlichen Wachstum gestaltet werden, so der Mouveco. Außerdem müssten Initiativen zum Reparieren und Teilen von Gegenständen massiv gefördert werden, statt dem Kauf von Neuware. Auch die Reduktion des Fleischkonsums sowie Reformen der landwirtschaftlichen Beihilfen im Sinne einer nachhaltigeren Landwirtschaft würden zur sozial-ökologischen Transition beitragen.

Die Organisation spricht sich außerdem für eine „reelle Eindämmung“ des Landverbrauchs sowie für die Einführung einzelner Steuern im Sinne einer nachhaltigeren Steuerreform aus. Darunter könnten beispielsweise eine Sojasteuer, eine Pestizidsteuer oder ein Malussystem für besonders energieintensive Wagen fallen. Zudem sei eine „weitaus stärkere Mitnahme von finanzschwachen Haushalten bei der energetischen Transition“ erforderlich. Produkte aus biologischem und regionalem Anbau müssten in allen öffentlichen Kantinen den absoluten Vorzug genießen.

Darüber hinaus sei ein massiver Ausbau der Solarenergie auf gemeindeeigenen Dächern und Parkplätzen notwendig. Und schließlich bedarf es zusätzlicher Anstrengungen zur Förderung von Fahrradpisten, von Tempo 20- und Tempo-30-Straßen sowie des Car-Sharings.

„Move the date!“, sollte laut dem Mouvement écologique der Leitspruch sein.