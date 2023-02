Das Luxemburger Gesundheitsministerium meldet in seinem traditionellen Corona-Wochenrückblick einen Anstieg der Infektionen, aber gleichzeitig auch der Tests in der vergangenen Woche. Zwei neue Todesfälle gab es zwischen dem 6. und 12. Februar – der Altersdurchschnitt der Verstorbenen betrug 86 Jahre. Von allen positiv getesteten Personen waren 50 Prozent Reinfektionen, in der Vorwoche war der Anteil mit 50,7 Prozent fast gleich groß. In den Krankenhäusern gab es laut dem „Santé“-Wochenrückblick 13 Neuaufnahmen von bestätigten Covid-Patienten auf der Normalstation, fünf waren es noch in der Woche davor. Die Anzahl der belegten Intensivbetten betrug zwei. Das Durchschnittsalter der Covid-Patienten in den Krankenhäusern lag bei 65 Jahren.

320 Corona-Impfdosen wurden in der beobachteten Woche verabreicht. Drei Menschen erhielten eine erste Dosis, neun eine zweite. 37 Personen bekamen eine erste Dosis über das vollständige Impfschema hinaus, 261 Personen erhielten eine zweite zusätzliche Dosis und zehn bekamen eine dritte über das vollständige Impfschema hinaus. Bis zum 13. Februar wurden demnach insgesamt 1.293.101 Impfdosen im Großherzogtum verabreicht. 487.960 Personen weisen damit ein vollständiges Impfschema auf, was einer Impfrate von 79 Prozent im Vergleich zur impfbaren Bevölkerung, also der Bevölkerung ab fünf Jahren, entspricht.

Die Omikron-Variante BQ.1 sei mit 42,7 Prozent in der Kalenderwoche fünf (40,3 Prozent in Woche vier) immer noch die häufigste Variante. Die Variante XBB.1.5 machte in Woche fünf hingegen 29,8 Prozent aus (18,4 Prozent in Woche vier). Die Zahl der von den Laboren gemeldeten Grippefälle stieg außerdem in der Woche vom 6. bis 12. Februar von 211 auf 237, was einem Anstieg von 12,3 Prozent gegenüber der Vorwoche entspricht.

Das Gesundheitsministerium informiert zudem darüber, dass das Pop-up-Impfzentrum im Einkaufszentrum Belval Plaza in Esch-Belval schließen wird – ab dem 17. Februar um 16 Uhr. Informationen zu den Impfmöglichkeiten gibt es weiterhin unter www.impfen.lu zu finden.