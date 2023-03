Die Luxemburger Straßenbauverwaltung kündigt eine Baustelle am Bettemburger Kreuz an. Im Rahmen von Straßenerweiterungsarbeiten werden dort am Samstag (1.4.) ab 7 Uhr bis Sonntag (2.4.)18 Uhr geologische Bohrungen durchgeführt. Dafür wird die Auffahrt der A3 in Richtung Metz auf die A13 in Richtung Schengen gesperrt, geht aus dem Schreiben hervor. Demnach werde der Verkehr ab dem Kreuz Bettemburg über die A3, die Anschlussstelle Düdelingen-Zentrum zurück auf die A3 Richtung Bettemburger Kreuz geleitet.