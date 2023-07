Es ist der Termin im Kalender der Landwirtschaftsfreunde: Am Wochenende hat in Ettelbrück die „Foire agricole“ stattgefunden – und wieder zog es tausende Besucher auf die Ausstellungsfläche bei den Deichwisen.

Viel los war an diesem Wochenende auf der „Foire agricole“ in Ettelbrück. Von Traktoren über zahlreiche Huftiere bis zu Endprodukten, gab es ordentlich was zu bewundern. Und durch die vielen Ateliers – und zahlreichen Streichelmöglichkeiten – kam auch bei den Kleinsten keine Langeweile auf. Selbst am Samstag, als mehrere Regenschauer über Ettelbrück hinwegzogen, ließen sich die Besucher nicht abschrecken und bummelten über das weitläufige Gelände. Im Wahljahr ist die Messe natürlich auch für Politiker aller Couleur ein echtes Muss – und so verwunderte es wenig, dass diese besonders zahlreich zu sehen waren.