In der Innenstadt gibt es demnächst eine Filiale des „Katzentempels“. Wie das Konzept aussieht und was auf der Speisekarte steht.

Immer nur Burger-, Döner- und Sushiläden – gemeckert wird schnell, wenn’s um neue gastronomische Angebote in Trier geht. Bald eröffnet ein – zumindest für die Römerstadt – innovatives Gastro-Konzept seine Türen: Der Katzentempel zieht in die Räumlichkeiten Brotstraße 6 ein, dort wo bei Nordsee früher Fisch verkauft wurde.

Das Besondere: Wer hier einen Platz ergattert, muss ihn sich womöglich mit einer Katze teilen, denn im Katzentempel leben tatsächlich mehrere Samtpfoten. Laut Internetauftritt des Franchise-Unternehmens mit Stammsitz in München sind die Vierbeiner zuvor in Tierschutzorganisationen untergekommen, bevor sie an die Katzentempel-Filialen vermittelt werden und dort ein neues Zuhause finden.

Vegane Burger, Bowls und Sandwiches

Dabei sollen die Katzen jederzeit die Möglichkeit haben, sich in einen Ruheraum zurückziehen zu können, sollte ihnen der Café-Trubel zu viel werden. Ob sie nun auf die Gäste zukommen oder lieber ein bisschen Abstand halten, ob sie gerade lieber spielen oder schnurrend in der Ecke liegen wollen, das entscheiden die tierischen Bewohner ganz alleine. Überhaupt: Entschleunigung sei im Katzentempel angesagt: „Nehmt Euch an unseren Fellnasen ein Beispiel und lasst Euch von ihrer Gelassenheit anstecken.“

Und was steht auf der Speisekarte? „Wir persönlich finden es widersprüchlich, tierische Produkte neben lebenden Tieren, unseren Tempelkatzen, zu verzehren. Warum die einen lieben und die anderen essen?“, sagen die Gründer Kathrin Karl und Thomas Leidner. Die Speisen im Katzentempel sind also alle vegan und möglichst nachhaltig. Neben diversen Frühstücksvarianten sind zum Beispiel Sandwiches im Angebot – belegt unter anderem mit pflanzlichem Pulled Pork, Erdnussbutter oder Hummus. Vegane Burger gibt’s im Katzentempel ebenso wie Bowls, Kuchen und Eis.

Die Katzentempel-Filiale in Trier ist die 16. in Deutschland. Sie eröffnet am Freitag, 26. April.