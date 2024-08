In eigener Sache / Wirtschaftsminister Lex Delles zu Besuch in der Editpress-Druckerei 

Die Produktion einer Zeitung besteht aus einer journalistischen sowie einer industriellen Komponente. Genau diesen Teil hat sich Wirtschaftsminister Lex Delles (DP) am Dienstag angesehen. Er war zu Gast im Druckzentrum der Editpress-Gruppe, zu der auch das Tageblatt gehört. Die Druckerei in der Industriezone Sommet in Esch/Alzette ist die einzige Rotationsdruckmaschine in Luxemburg und deshalb ein wichtiger Bestandteil der luxemburgischen Medienlandschaft, wie Editpress-Generaldirektorin Michelle Cloos erklärte.

Auch Delles unterstrich die Wichtigkeit einer unabhängigen gedruckten Presse für Luxemburg. Da die Zeitungen allerdings erst am späten Abend gedruckt werden, hatte die Tageblatt-Redaktion eine kleine Sonderausgabe für den Minister zusammengestellt, mit einigen Archivfotos des DP-Politikers auf der ersten Seite. So konnte er die imposanten Drucktürme in Aktion erleben. Zudem interessierte sich Delles sehr für die Arbeit der Drucker und bekam erklärt, wie sie die Druckmaschine einstellen. Auch konnte er selbst die Qualitätskontrolle durchführen.