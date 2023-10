Der „Parc merveilleux“ in Bettemburg schließt am Sonntag seine Saison ab und geht in die wohlverdiente Winterpause. Auch dieses Jahr kamen die Besucher wieder in Scharen in den Park. Es könnte sogar einen neuen Besucherrekord geben.

Der bunte Riese tief im Wald des Märchenparks sowie die exotischen Tiere sind wohl den meisten Erwachsenen noch ein Begriff und lassen so manche Kindheitserinnerungen wieder aufkeimen. Auch nach mehr als 60 Jahren hat der Park noch nicht an Strahlkraft verloren. Die Kombination aus Märchen, wilden Tieren und Abenteuerspielplätzen lockte vergangene Saison rund 290.000 Besucher in den Park. „Die Rekordzahlen von letzter Saison können wir dieses Jahr wahrscheinlich noch einmal überbieten. Bislang haben wir rund 285.000 Besucher im Park gezählt. Am Wochenende soll das Wetter noch einmal sonnig und trocken werden. Da rechnen wir dann noch einmal mit 3.000 bis 6.000 Besuchern zum Abschluss der Saison“, erklärte Parkmanager Marc Neu optimistisch.

Auch die neue Übernachtungsmöglichkeit im Eingangsbereich des Parks wurde dieses Jahr von den Besuchern dankend angenommen. „Seit vergangenem Februar hatten wir 130 Übernachtungen. Im Juli und im August waren wir sogar komplett ausgebucht“, so der Parkmanager. Die Übernachtungsmöglichkeit am Märchenpark gehört zu einem Ring von elf Herbergen, die im Süden des Landes entlang des „Minett-Trail“ errichtet wurden.

Spielplatz wird ausgebaut

Damit er mit den anderen Attraktionen in der Großregion mithalten kann, wird jedes Jahr weiter in den Park investiert. „Wir werden in der Winterpause den Spielplatz weiter ausbauen und vergrößern. In dem neuen Spielbereich wird sich alles um das Thema Busreisen drehen“, verriet Neu gegenüber dem Tageblatt.

Während der Wintermonate bleiben die knapp 2.000 Tiere alle im Park. Die Erlöse aus den Eintrittstickets sowie den Patenschaften werden ausschließlich dafür verwendet, die Tiere während der Wintermonate zu füttern. Um weitere Spenden für den Unterhalt der Tiere zu sammeln, bietet der „Parc merveilleux“ zudem allen Interessenten die Gelegenheit, die Patenschaft für ein Tier zu übernehmen. Der Preis liegt zwischen 30 und 300 Euro und wird aufgrund des Fressverhaltens des Tieres errechnet.

Eine weitere Besonderheit des Märchenparks ist, dass Menschen mit einer Behinderung zusammen in einem Team mit Nichtbehinderten arbeiten. Während der Saison arbeiteten zwischen 100 und 130 Menschen im Park. Dieser ist noch am Samstag und Sonntag von 9.30 bis 19.00 Uhr geöffnet. Die Kassen schließen allerdings schon um 18.00 Uhr.