Die Rotorblätter liegen bereits an Ort und Stelle

Er ist bereits von weitem zu sehen: Der Turm der Windkraftanlage, die momentan im „Mettendallerbësch“ in der Gemeinde Monnerich errichtet wird, ragt weit in die Höhe.

Den Autofahrern, die öfters durch Steinbrücken fahren, dürfte die Sperrung des CR169 aufgefallen sein. Grund dafür ist die Baustelle zur Errichtung der Windkraftanlage. Vorne auf dem gesperrten Straßenabschnitt sind am Dienstag zwei Rotorblätter zu sehen, die durch ihre beachtliche Länge beeindrucken. Sie sollen am Mittwochmorgen zum Turm der Anlage transportiert werden. Das dritte Rotorblatt befindet sich bereits an Ort und Stelle. Die Anlage hat eine Nabenhöhe von 160 Metern. Der CR169 soll noch bis zum 30. März für den Verkehr gesperrt bleiben.