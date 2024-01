Die Kleiderschränke sind überfüllt, die Größe ist nicht mehr passend und die Kinder wachsen schneller aus den Kleidern heraus, als man diese kaufen kann. Welche Eltern kennen dieses Problem nicht? Eine ressourcenschonende Option, um nicht mehr benötigte Kleidungsstücke loszuwerden, ist ein „Vide-dressing“. Ein solcher fand am Sonntag im „Festikuss“ in Zolwer statt.

An zahlreichen Ständen boten private Verkäufer ihre Garderobe zum Verkauf an. Im Angebot waren Kleidungsstücke für Kinder, aber auch für Frauen und Männer. Auch Schuhe befanden sich im Sortiment. Der Veranstalter, die Vereinigung „Minute Papillon Asbl.“, lud zum dritten Mal zu der Veranstaltung ein. „Vor allem in den Morgenstunden gibt es viele Besucher“, sagt Djenna Empain, eine der drei Gründerinnen. Das Event sei auch eine Gelegenheit für die Mitglieder, gemeinsam Zeit zu verbringen.

Die Vereinigung wurde 2022 gegründet, erzählt Djenna Empain. Die junge Mutter erlebte bei der Geburt ihrer Tochter ein Trauma. Das neu geborene Kind hätte dringend operiert werden müssen. Zu diesem Zeitpunkt habe man nicht gewusst, ob das Kind überleben würde. Für die Mutter war der Schock groß, Hilfe und moralische Unterstützung habe sie nicht gefunden. Heute gehe es ihrem Kind wieder gut.

Auf diesem Secondhand-Markt wird Kleidung für Kinder und für Erwachsene angeboten Foto: André Feller

Im Gespräch mit anderen Eltern habe sich herausgestellt, dass viele Mütter vor, während oder nach der Geburt ein Trauma erleiden. Oftmals sei es in aufgrund medizinischer Probleme mit dem Baby – Probleme, die gar zum Tod bei der Geburt führen können, sagt Empain. Eine richtige Anlaufstelle für diese Mütter würde nicht existieren. In den Krankenhäusern verweise man allgemein auf Psychologen.

Großer Bedarf

Dies wollte Djenna Empain ändern. Kurzerhand entschied sich die junge Mutter dazu, zusammen mit ihrer Schwester Eden und Freundin Melysa Gomes eine Vereinigung zu gründen. Die „Minute Papillon Asbl.“ bietet den betroffenen Müttern die Möglichkeit zu Gruppengesprächen, Selbsthilfegruppen und Einzelbetreuung durch ehrenamtliche Psychologen und Sophrologen. Der Bedarf bei den Müttern sei sehr groß, sagt Melysa Gomes. Ein Trauma könne auch schon ausgelöst werden, wenn es während des Geburtsvorgangs zu Komplikationen wie etwa starken Blutungen, einem Nabelschnurvorfall oder einer Wehenschwäche bis hin zum Herzstillstand komme. Auch wenn Maßnahmen ergriffen werden, stelle diese Phase der Panik häufig ein Trauma für die betroffenen Mütter dar. Ihre psychische Versorgung bleibe oftmals auf der Strecke. Selbst bei gesunden Müttern und einer absolut risikolosen Schwangerschaft werde zum Teil Druck von Ärzten aufgebaut, der für viele nicht mehr ertragbar sei, erklärt Gomes.

Die neu gegründete Vereinigung hat noch einen weiten Weg vor sich. Mitglieder habe man bereits viele, doch ein eigenes Lokal fehlt. Für jedes einzelne Treffen müsse man einen Raum reservieren, teilweise bezahlen, sagt Gomes. Die drei Gründerinnen hoffen nun, bald ein eigenes Lokal zu finden, in dem sich die betroffenen Mütter regelmäßig in einem einladenden Ambiente treffen können. Auch wolle man das Angebot der individuellen Betreuung ausbauen. Mehr Informationen zu der Vereinigung gibt es online unter www.minutepapillonasbl.com.