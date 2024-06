Radsport / Wenzel beendet Giro Next Gen in den Top Ten

Mats Wenzel (Lidl-Trek Future) ist beim Giro Next-Gen in die Top Ten gefahren. Beim Giro d’Italia für Nachwuchsfahrer zeigte der Luxemburger über acht Etappen eine konstant starke Leistung. Doch auch in Übersee hat ein Luxemburger einen Erfolg gefeiert.

Giro d’Italia Next Gen (2.2U): Der Belgier Jarno Widar (Lotto Dstny Development) hat sich den Gesamtsieg beim „Baby-Giro“ am Wochenende nicht mehr nehmen lassen. Die schwere Etappe am Samstag beendete er als 25. in der Gruppe der Favoriten, mit 2:26 Minuten Rückstand auf Tagessieger Huub Artz (Wanty-ReUz-Technord), der in der Gesamtwertung keine Rolle spielte. Mats Wenzel (Lidl-Trek Future) fuhr auf dem siebten Teilstück in der gleichen Gruppe wie Widar als 16. ins Ziel. Am Sonntag jubelte dann der Brite Matthew Brennan (Visma/Lease a Bike Development). In der Gesamtwertung änderte sich am letzten Tag nur noch das Podium: Widar siegte vor dem Spanier Pablo Torres (UAE Development), auf Rang drei schob sich noch sein Landsmann Pau Martin (Israel Premier Tech Academy). Wenzel bleibt mit 2:22 Minuten auf Rang acht und kann zufrieden auf eine gute Woche in Italien zurückblicken. Matthieu Kockelmann (Lotto Kern-Haus PSD Bank) beendete das Rennen auf Platz 33 auf 27:15 Minuten, sein Teamkollege Mil Morang wurde in der Endabrechnung 107. auf 1:19:05 Stunde. Für die drei Luxemburger geht es nun am Freitag weiter, wenn das Espoirs-Zeitfahren bei der Landesmeisterschaft stattfindet.

Oberösterreich-Rundfahrt (2.2): Der Franzose Adrien Maire (TDT-Unibet Cycling Team) hat sich mit einem Doppelschlag den Gesamtsieg bei dem dreitägigen Etappenrennen gesichert. Am Samstag wurde er beim Sieg des Belgiers Aaron Dockx (Alpecin-Deceuninck Development) Zweiter, am Sonntag siegte er dann. Tom Wirtgen (Felt-Felbermayr) wurde insgesamt 50. mit einem Rückstand von 12:40 Minuten. Wirtgen wurde am Samstag auf einer hügeligen Etappe 38. auf zwölf Sekunden, bei der schweren Bergankunft am Sonntag landete er mit 12:03 Minuten Rückstand auf Rang 53. Viel wichtiger für den Luxemburger ist aber der zweite Platz in der Gesamtwertung seines Teamkollegen Riccardo Zoidl, für den Wirtgen auch arbeitete.

Tour de Suisse (2.UWT): Am ersten Todestag von Gino Mäder haben die Edelhelfer von Tadej Pogacar den Doppelsieg bei der Tour de Suisse perfekt gemacht. Beim traditionellen Radsport-Härtetest zwei Wochen vor Beginn der Tour de France verteidigte der Brite Adam Yates vom UAE Team Emirates im abschließenden schweren Zeitfahren die Gesamtführung vor seinem portugiesischen Kollegen João Almeida. Den Tagessieg im Kampf gegen die Uhr über 15,7 km und 900 Höhenmeter Anstieg von Aigle nach Villars-sur-Ollon sicherte sich Almeida mit neun Sekunden Vorsprung auf Yates. Die beiden UAE-Fahrer hatten auf den abschließenden vier Etappen der Rundfahrt jeweils einen Doppelsieg gefeiert. In der Gesamtwertung lag Yates, Tour-Dritter von 2023, 22 Sekunden vor Almeida. Platz drei ging an Mattias Skjelmose (Dänemark/+3:02 Minuten) vom Team Lidl Trek, der den früheren Tour-Champion Egan Bernal (Kolumbien/+3:12) auf der Schlussetappe noch vom Podest verdrängt hatte. Luc Wirtgen beendete die Rundfahrt als 99. auf 1:10:02 Stunde. Gedacht wurde am Sonntag des im Vorjahr bei der Tour de Suisse auf der Abfahrt vom Albula-Pass fürchterlich gestürzten Schweizer Radprofis Mäder, der einen Tag später mit nur 26 Jahren im Krankenhaus von Chur gestorben war. „Ein Jahr schon ohne dich, ein Jahr in der neuen Zeitrechnung, ein Jahr Schmerz“, schrieb seine Mutter Sandra am Sonntag bei X.

Tour de Suisse (2.WWT): Demi Vollering (SD Worx ProTime) hat die ersten beiden Etappe der Tour de Suisse der Damen gewonnen. Am Samstag gewann sie eine anspruchsvolle Bergetappe über 58,6 Kilometer, am Sonntag siegte sie beim Zeitfahren. Marie Schreiber konnte sich nicht nur über die beiden Siege ihrer Teamkollegin freuen, am Samstag war sie Teil einer Ausreißergruppe. Das Zeitfahren beendete sie auf Platz 38, 5:06 Minuten langsamer als Vollering. Das Rennen endet am Dienstag.

Tour de Beauce (2.2): Tom Paquet (N’Side) ist auf der vierten Etappe des kanadischen Etappenrennens aufs Podium gefahren. Nach 70 Kilometern rund um Quebec musste er sich am Samstag im Sprint lediglich den beiden US-Amerikanern Brendan Rhim (Project Echelon) und Sean Christian (Aevolo) geschlagen geben.

Tour Féminin International des Pyrénées (2.1): Die Spanierin Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi) hat das dreitägige Etappenrennen gewonnen. Liv Wenzel (Hess) beendete das Rennen als 47. auf 28:04 Minuten.