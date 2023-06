Simsalabim, Hokuspokus, Schnibbeldiwapp – schon sind die Schmerzen weg. So einfach ist es, mithilfe der BodyTalk-Methoden gegen lästiges Asthma oder blutende Wunden vorzugehen. Das behauptet jedenfalls die Bodytalkerin, die vom Staat mehr als 5.000 Euro an Steuergeld erhalten hat, um ihre Zaubersprüche an das Luxemburger Lehrpersonal weiterzugeben. Laut Bildungsministerium war das Ziel der „BodyTalk“-Fortbildung, die Lehrkräfte in ihrem „beruflichen Selbstmanagement“ zu unterstützen. Stress und nichtkörperliche Schmerzen sollen gelindert werden.

In der Broschüre des Kurses – die die Kursteilnehmer freiwillig kaufen konnten – stehen allerdings etliche „Erfolgsgeschichten“, die bezeugen sollen, dass die „schnelle Hilfe“ bei allen möglichen körperlichen Leiden helfe. Asthmaanfall? Ein bisschen Kopf-Tippen hilft. Der Hund jault nach einem Zusammenprall? Nach 20 Minuten „Abtippen“ ist alles wieder gut.

Das Bildungsministerium scheint damit weniger Probleme zu haben: Die Fortbildung sei nämlich nicht dafür gedacht, die vermittelten Methoden in der Klasse anzuwenden. Bleibt zu hoffen, dass die Lehrer und Lehrerinnen in einer Notsituation nicht allzu viel Wert auf das magische Fingertippen legen, das ihnen in der Broschüre als Wundermittel verkauft wird. Denn in Notfällen sollte man zuerst die Zahlen Eins, Eins und Zwei auf dem Telefon antippen – und nicht den Schädel des Verunfallten.

Wissenschaftlich ist die Methode nun einmal nicht. „Collège médical“ und Psychologenverband Fapsylux konnten oder wollten sich nicht dazu äußern. Denn könnte die Frau wirklich mit ihrem Körper „talken“, würde dieser sie wahrscheinlich bitten, damit aufzuhören, Spucke in ihren Nabel zu schmieren.