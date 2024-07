Podcast-Tipps / Wenn Geschichte Spaß macht: „Darwin gefällt das“ und „Geschichten aus der Geschichte“

Wie oft lesen Sie die Zeitung und wundern sich über absurde Vorfälle? Wie oft stoßen Sie im Netz auf kuriose Geschichten über historische Ikonen, von denen Sie noch nie gehört haben? Die Podcasts „Darwin gefällt das“ und „Geschichten aus der Geschichte“ greifen genau diese Stories auf – und sind ein Tipp für Fans alternativer Geschichtsschreibung.

„Darwin gefällt das“ – Anna Bühler und Christian Alt

Quelle: darwingefaelltdas.de

In dem deutschsprachigen Podcast „Darwin gefällt das“ erzählen Anna Bühler und Christian Alt von der Geschichte der Menschheit. Doch hierbei handelt es sich nicht um die Erzählungen, die wir aus dem Geschichtsunterricht kennen, sondern um jene, die es eben nicht in die Schulbücher und Fachliteratur geschafft haben: Stattdessen konzentrieren sich Bühler und Alt auf die absurdesten und skurrilsten historischen Ereignisse, die sie finden können. Dabei steht nicht die Genialität ihrer Verursacher*innen im Mittelpunkt. Im Gegenteil: Aus heutiger Sicht fallen viele der besprochenen Geschichten eher in die Kategorie „Epic Fails“.

Mit Humor durch die „Epic Fails“ der Menschheitsgeschichte

Was genau eine bestimmte Epoche ausmacht und welche Menschen in dieser wichtige Akteure sind, diskutieren Bühler und Alt Folge für Folge, jedoch mit Sarkasmus und Humor. Mit Soundeffekten und Zitaten oder auch mithilfe von Sprüchen, die sich Bühler und Alt für die Protagonist*innen der Geschichten ausgedacht haben, leiten sie die Zuhörer*innen durch die Erzählungen. Was hat beispielsweise die Geschichte von Albert Einsteins gestohlenem Gehirn gemeinsam mit der Idee, Affenhoden zu implantieren? Richtig: Beide Geschichten klingen unrealistisch – trotzdem verbirgt sich dahinter eine Wahrheit. Genauso wird mit Sarkasmus dargestellt, wie der Amerikaner Lytle Adams während dem Zweiten Weltkrieg auf die vermeintlich glorreiche Idee kam, eine Fledermausbombe zu entwickeln, um Japan auszulöschen, wie David Hahn als 14-jähriger Teenager einen Atomreaktor in der Gartenhütte seiner Mutter baute, oder wie William McGonagall gleichzeitig der Namensvetter von Minerva McGonagall (Figur aus Harry Potter) ist, aber auch berühmt wurde als der schlechteste Dichter der britischen Geschichte.

Seit nun fast zwei Jahren teilen Anna Bühler und Christian Alt schon ihre Recherchen zu den lustigsten und kuriosesten Momenten der Weltgeschichte mit ihren Zuhörer*innen und zeigen somit, dass wir im Geschichtsunterricht bei Weitem nicht alles gelernt haben.

Verfügbar auf Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify und darwingefaelltdas.de.

„Geschichten aus der Geschichte“ – Daniel Meßner und Richard Hemmer

Quelle: geschichte.fm

In ihrem Podcast „Geschichten aus der Geschichte“ erzählen sich die beiden Historiker Daniel Meßner und Richard Hemmer Woche für Woche gegenseitig – der Titel verrät es – Geschichten aus der Geschichte. Jede Folge birgt für einen der Gastgeber eine Überraschung, denn er weiß nicht, welches Ereignis aus der Vergangenheit diskutiert wird. Auch hier mangelt es, ähnlich wie in „Darwin gefällt das“, nicht an Absurditäten, denn in dem Podcast geht es, anders als im klassischen Geschichtsunterricht, nicht um einschneidende Momente wie die Französische Revolution oder um Rivalitäten zwischen Königshäusern.

Die vermittelten Fakten kommen eher Kuriositäten gleich. Oder haben Sie schon mal von einem Fitness-Test für Pharaonen gehört oder davon, dass die Herstellung der Analytical Engine (Entwurf einer mechanischen Rechenmaschine für allgemeine Anwendungen) durch Pferdewetten finanziert werden sollte? Wenn nicht, dann ist „Geschichten aus der Geschichte“ genau die richtige Anlaufstelle für Sie, um mehr über solche Themen zu erfahren.

Meßner und Hemmer berichten über internationale, historische Ereignisse, welche das Weltgeschehen mal mehr, mal weniger geprägt haben. In ihren Schilderungen von Geschichten aus dem Weltall, der Antarktis und dem Meer, von der Antike bis zur Moderne, schaffen Meßner und Hemmer es, ihren Zuhörer*innen sowohl spannende Geschichten zu erzählen, als auch Wissen und „Fun Facts“ zu vermitteln. Seit nun fast neun Jahren führen Meßner und Hemmer ihren Podcast und teilen ihr Wissen mit dem Publikum. Dauerten die ersten Folgen nur eine Viertelstunde, plaudern die Gastgeber inzwischen bis zu über eine Stunde aus dem Nähkästchen der Geschichtsschreibung.

Nicht nur was für die Ohren

Neben ihrem Podcast haben Meßner und Hemmer auch ein Buch namens „Geschichten aus der Geschichte – Eine Reise um die Welt zu außergewöhnlichen Persönlichkeiten, vergessenen Ereignissen und sagenhaften Entdeckungen“ veröffentlicht. Dort greifen sie 20 Geschichten auf, die in Verbindung zu den Podcast-Inhalten stehen. Meßner und Hemmer legen am Ende noch einen drauf: Sowohl im Buch als auch am Ende jeder Podcast-Folge teilen sie Literaturempfehlungen mit den Zuhörer*innen. Dabei handelt es sich um Werke, die sie selbst zur Recherche genutzt haben.

Verfügbar auf Streaming-Plattformen und geschichte.fm.