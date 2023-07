Lionel Messi ist in sein US-Abenteuer gestartet. Die Vorfreude auf den Weltfußballer ist bei den Fans von Inter Miami riesig.

Pinke Shorts, weißes T-Shirt, schwarzer Rucksack: Lionel Messi präsentierte sich direkt zum Start seines US-Abenteuers in den drei Vereinsfarben seines neuen Klubs Inter Miami. Der Weltfußballer schlenderte mit seiner Frau Antonella Roccuzzo und den drei Söhnen nach der Landung des Privatjets gemütlich über das Rollfeld zum wartenden Auto, doch spätestens am Sonntag ist es mit der Ruhe vorbei.

Die Präsentation des Weltmeisters wird ein Spektakel, für die Veranstaltung namens „The Unveil“ (die Enthüllung) wurden zusätzliche Sitze ins Stadion eingebaut. „Wir sind glücklich mit der Entscheidung, die wir getroffen haben“, sagte Messi im Interview mit der argentinischen Fernsehshow „Llave a la eternidad“ über seinen Wechsel. Er sei „bereit“ für die Herausforderung, ergänzte er, „meine Mentalität wird sich nicht ändern: Ich werde versuchen, mein Bestes zu geben und auf dem höchsten Niveau weiterzuspielen“.

Messi war direkt vom Urlaub auf den Bahamas mit seiner Familie angereist. Am Flughafen nahen dem Stadion in Fort Lauderdale hatten sich einige Fans in Messi-Trikots und mit Pappfiguren ihres vermeintlichen Heilsbringers versammelt. Dabei hat der 36-Jährige noch nicht einmal seinen Vertrag beim Klub von Mitbesitzer David Beckham über zweieinhalb Jahre unterschrieben, der ihm angeblich 60 Millionen Dollar pro Saison garantiert. Das soll am Donnerstag passieren.

Debüt am 21. Juli

Trainer Gerardo „Tata“ Martino hat jedenfalls schon genaue Pläne mit Messi, der der bekannteste Name der nordamerikanischen Profiliga MLS und der größte Fußballer in Nordamerika seit Pelé und Franz Beckenbauer ist. Mit Messi, ist sich Martino sicher, werde man „andere Lösungen finden“.

Der Weltstar soll bereits am 21. Juli im Leagues Cup gegen Cruz Azul aus Mexiko debütieren. Doch es gibt auch leise Zweifel an dem Transfer. Diese haben nichts mit Messis Leistungen zu tun, sondern mit der Infrastruktur.

„Ich denke, dass dieser Klub nicht bereit für die Ankunft von Messi ist“, sagte Inter-Torhüter Nick Marsman bei ESPN: „Wir spielen in einem Übergangsstadion, die Fans können einfach auf den Rasen laufen und es gibt keine Absperrungen. Wir verlassen das Stadion ohne Sicherheitspersonal.“ Die Verantwortlichen und Fans sehen das anders. (SID)