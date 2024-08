Schengen / Wein und frittierter Fisch beim „Pinot’s Fest“ am Wochenende

Regionalen Wein und frittierte Moselfische konnte man sich am Wochenende in Schengen schmecken lassen. Denn wie immer am ersten Wochenende vom August fand dort das „Pinot’s Fest“ statt – und zwar die 52. Ausgabe davon. In geselliger Atmosphäre kamen die Gäste am Samstagnachmittag und am Sonntagmorgen bereits ab 11 Uhr auf dem am Grenzfluss gelegenen Festplatz „Ënnert de Lannen“ zusammen. Organisiert wird die Veranstaltung inzwischen von den gemeinnützigen Vereinigungen „Jugendinitiative Boermereng“ und „Kultur Initiativ Schengen“.

