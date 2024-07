Luxemburg / Wegen Tibiafraktur: Yuriko Backes muss ihre Aufgaben aus der Ferne ausüben

Transport-, Verteidigungs- und Gleichstellungsministerin Yuriko Backes (DP) hat sich am Sonntag das Schienbein (Tibia) gebrochen. Das teilen die ihr unterstehenden Ministerien in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Montagmorgen mit. Angesichts des Bruchs müsse Backes ihre Reisen in den kommenden Wochen reduzieren. Sie werde ihre Pflichten bis auf Weiteres aus der Ferne ausüben, heißt es weiter.