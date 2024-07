Luxemburg / Wegen Rettungseinsatz: Zugverkehr zwischen Ettelbrück und Diekirch unterbrochen

Aufgrund des Einsatzes von Rettungskräften auf der Höhe von Ingeldorf am Bahnübergang 111b ist der Zugverkehr zwischen Ettelbruck und Diekirch derzeit in beide Richtungen unterbrochen. Das meldet die Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) am Montagmorgen. Kunden könnten auf die Buslinien vor Ort zurückgreifen.

