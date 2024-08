LuxAirport / Wegen Reparaturarbeiten: Findel sperrt Start- und Landebahn bis voraussichtlich 12.30 Uhr

Die Start- und Landebahn am Findel ist derzeit wegen Reparaturarbeiten gesperrt. Das meldet LuxAirport in einer Pressemitteilung am Mittwochmorgen. Der Grund: Ein „lokal begrenzter Schaden an der Asphaltdecke der Start- und Landebahn“. Die Sperrung soll laut Flughafen voraussichtlich bis etwa 12.30 Uhr andauern.

Die Luxair meldet ihrerseits in einer Pressemitteilung, dass die unvorhergesehenen Wartungsarbeiten zu Störungen des Flugbetriebs führen. „Aufgrund der Einstellung des Flugbetriebs bis auf Weiteres ist mit Verspätungen zu rechnen, und der Flug nach Oslo musste annulliert werden“, schreibt die Fluggesellschaft.

Trotzdem sollen Luxair-Passagiere zur ursprünglich geplanten Zeit am Flughafen erscheinen und den Anweisungen folgen, die die Fluggesellschaft ihnen per Nachricht zukommen lassen wird. Denn: provisorische Lösungen sollen eine schnellstmögliche Wiederaufnahme des Flugbetriebs ermöglichen.

„Als Übergangslösung wurde bereits eine Verkürzung der Start- und Landebahn eingerichtet, so dass Flüge, die mit einer De Havilland Q400 betrieben werden, starten können“, heißt es in der Mitteilung. Die folgenden Flüge seien derzeit von Startverzögerungen in Luxemburg betroffen: Teneriffa – La Palma – Barcelona – Porto – Rom – Wien – Prag – Venedig – Kopenhagen – Cagliari.

Luxair-Kunden sollen sich bei Bedarf an die Nummer 2456 – 1 wenden.