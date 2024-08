Luxemburg / Wegen potenzieller Fremdkörper: Lebensmittelbehörde ruft Ana Hop 0,4% zurück

Aufgrund des potenziellen Enthaltens von Fremdkörpern ruft die luxemburgische Lebensmittelbehörde das Produkt „Ana Hop 0,4%“ in 33cl der Brasserie Lefebvre, mit Haltbarkeitsdatum bis zum 15. Juli 2025 (Stapelnummer 95844) zurück. Das meldet die Behörde am Freitag in einer Pressemitteilung.

„Wenn ein Fremdkörper verschluckt wird, kann ein Erstickungsrisiko oder die Gefahr von inneren Verletzungen nicht ausgeschlossen werden“, heißt es im Schreiben. Das Produkt ist in verschiedene Verkaufsstellen in Luxemburg erhältlich.