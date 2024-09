Esch / Wegen Modernisierungsarbeiten am Bahnhof: Zugausfälle und Busersatzverkehr 

Eine neue Phase von Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten am Escher Bahnhof sorgt für einen Ausfall des Zugverkehrs zwischen Audun-le-Tiche und Esch. Das meldet die CFL am Samstag in einer Pressemitteilung.

Vom 21. September bis einschließlich den 27. Oktober, sowie vom 16. November bis einschließlich den 8. Dezember werden die Züge durch Busse ersetzt. Diese verkehren an Werktagen jede halbe Stunde und in beiden Richtungen zwischen Esch/Alzette und Audun-le-Tiche und bedienen auch den Bahnhof Belval-Universität. Angesichts der Straßensituation sollen Kunden eine Fahrzeitverlängerung von etwa 10 Minuten einplanen.

„Die aktuellen Arbeiten betreffen einen Großteil der Bahnanlagen, darunter die Bahnsteige (Austausch des Bodenbelags), die Vordächer, die die Kunden bei schlechtem Wetter schützen (Anstrich und Austausch des Randblechs), oder auch den Aufzug zum Bahnsteig II“, schreibt die CFL. Die Unterbrechung des Zugverkehrs ermögliche auch die Erneuerung einiger fester Installationen, insbesondere der Mülleimer und der Geländer entlang der Bahnsteige. Zudem würden auf den Bahnsteigen Bänke und podotaktile Linien aufgestellt.

Der Escher Bahnhof gehört laut CFL zu den wichtigsten des Landes und zählte im vergangenen Jahr 13.000 Ein- und Aussteiger pro Tag.