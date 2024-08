250 Euro und vier Punkte / Wegen Handy am Steuer: Polizei verwarnt 25 Fahrer 

Die Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag zwischen 15.30 und 17.00 Uhr insgesamt 25 Fahrer mit dem Mobiltelefon am Steuer erwischt und verwarnt (250 Euro und vier Punkte). Das geht aus dem Polizeibericht vom Freitag hervor.

In zehn Fällen waren Fahrer oder Beifahrer nicht angeschnallt. Zwei Personen konnten keine gültige technische Kontrolle vorweisen und ein Fahrer erhielt eine Verwarnung wegen des Tragens eines Kopfhörers während der Fahrt.

Die Polizei verhängte zusätzliche Bußgelder aufgrund von nicht in der Zulassungsbescheinigung vermerkten Änderungen am Fahrzeug, sowie wegen einer Modifikation am Auspuff und abgenutzter Reifen.