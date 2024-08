Bettemburg / Wegen Feuer im „Parc merveilleux“: Autoritäten evakuieren 500 Personen 

Ein Feuer neben dem Amazonashaus hat am Donnerstagnachmittag im Bettemburger „Parc merveilleux“ für Aufregung gesorgt. Das CGDIS meldet in einem Beitrag auf Facebook, dass ein Klimaanlagenbrand in einem Technikraum den Vorfall ausgelöst hat.

Die rund 500 Personen, die sich zu dem Zeitpunkt im Park aufhielten, wurden sofort evakuiert. Das Feuer war schnell unter Kontrolle und Verletzte hat es keine gegeben. Aus Sicherheitsgründen blieb der Park jedoch für den Rest des Tages geschlossen.