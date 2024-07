Luxemburg / Wegen Diebstahls: Polizei bittet darum, keine Anhalter mitzunehmen

Ein Dieb soll laut einem Polizeibericht vom Freitagabend in Grevenmacher auf dem Parkplatz eines Kaufhauses eine Handtasche aus einem Fahrzeug entwendet haben. Nach der flüchtigen Person werde derzeit gefahndet.

„Darum bittet die Polizei in und um Raum der Industriezone in Munsbach sowie um Senningen, Niederanven, Mensdorf und Roodt-sur Syre keine Anhalter mitzunehmen und jede verdächtige Person sofort dem Notruf 113 oder der Polizei Grevenmacher Tel. 244 704 700 sofort zu melden“, heißt es in der Mitteilung.