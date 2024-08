„Ligne du Nord“ / Wegen Bauarbeiten: CFL erinnert an Unterbrechung des Zugverkehrs ab dem 31. August

Luxemburg hat 2023 einen Rekord erreicht: 28,7 Millionen Menschen fuhren laut CFL mit dem Zug. Die Eisenbangesellschaft erinnert an die geplanten Wartungs- und Modernisierungsarbeiten des Schienennetzes.

28,7 Millionen Fahrgäste waren im Jahr 2023 in Luxemburg mit dem Zug unterwegs – ein neuer Rekord, wie die CFL in einer Pressemitteilung am Dienstag meldet. Innerhalb von weniger als 20 Jahren habe die Gesellschaft ein Wachstum von +100 Prozent erfahren. Angesichts dessen werde sie das luxemburgische Schienennetz modernisieren und instand halten.

Die CFL erinnert, dass in diesem Zusammenhang von Samstag, den 31. August 2024 bis einschließlich Sonntag, den 15. September Wartungs- und Modernisierungsarbeiten auf der „Ligne du Nord“ durchgeführt werden. Aufgrund der Installation einer neuen Leitstelle und Infrastruktur zur Optimierung der Stromversorgung der Strecke kommt es zu einer Unterbrechung des Zugverkehrs auf den Abschnitten Ettelbrück – Geilich (Gouvy) und Kautenbach – Wiltz. „Um ihre Kunden auch während der Bauarbeiten ab dem 31. August zu begleiten, hat die CFL ein Angebot an Ersatzbussen organisiert, die von den betroffenen Bahnhöfen abfahren“, heißt es im Schreiben. Details bezüglich der Ersatzbusse finden Sie auf www.cfl.lu und über die CFL-App.

Wer den Luxemburger Norden auch während der Bauarbeiten mit dem Zweirad entdecken möchte, kann auf den von der Eisenbahngesellschaft eingerichteten Shuttle-Service zurückgreifen. „Diese kostenlosen Fahrräder werden alle zwei Stunden zwischen Ettelbrück und Ulflingen (Troisvierges) verkehren und unterwegs die Haltestellen Schinker und Clerf bedienen“, schreibt die CFL. Mehr dazu erfahren Sie auf www.cfl.lu.