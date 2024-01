Die Hochwasserlage hält Luxemburg auch am Mittwoch in Atem. Das Wasserwirtschaftsamt berichtet um 17 Uhr: Die Pegel rund um die Alzette könnten erneut ansteigen. Und auch an der Mosel klettert der Wasserstand. Für die Alzette gilt noch immer die rote Warnstufe, für die Mosel die gelbe.

„An der Alzette und den meisten Nebengewässern sinken die Wasserstände derzeit“ – das berichtet das Wasserwirtschaftsamt in seinem Hochwasserbericht um 17 Uhr. Aber. „Ein erneuter Wiederanstieg der Wasserstände aufgrund lokaler Schauer, insbesondere an Eisch und Attert ist möglich.“ Die Pegel der Alzette in Hesperingen und in Pfaffenthal werden erneut leicht ansteigen. Der Stand der Sauer in Bollendorf bleibe oberhalb der Meldehöhe.

Schuld am erneuten Steigen der Pegel von Alzette und Zuflüssen sind „lokale Niederschläge“ im weiteren Verlauf des Tages. Bereits gestern habe es „ergiebige Niederschläge“ gegeben, in der Nacht werde es zudem zu vereinzelt „gewitterartig verstärkten Schauerniederschlägen“ kommen. Die Pegel in Hesperingen und in Pfaffenthal bleiben deshalb oberhalb der Warnstufe „cote de préalerte“, am Pegel Steinsel wurde die „cote d’alerte“ bereits heute knapp überschritten, berichtet die Behörde.

„Lokale Schauern“ könnten Wiederanstieg bewirken

An Eisch und Attert seien die Pegel dagegen im Sinken begriffen, an der Attert am Nachmittag bereits unter die „cote de préalerte“. Allerdings können auch hier lokale Schauern zu einem Wiederanstieg führen, warnt das Wasserwirtschaftsamt – und zwar bis in den Bereich der „cote d’alerte“. Falls Esch und Attert wieder anschwellen, könne das zu einem Anstieg der Alzette in Ettelbrück und Mersch führen. „Am Pegel Mersch werden sich die Wasserstände im Bereich der cote d’alerte bewegen“, schreibt die Behörde. Auch sei eine Unterschreitung der „cote d’alerte“ am Pegel Ettelbrück am Mittwoch nicht wahrscheinlich.

Auch an der Sauer in Diekirch blieben die Wasserstände im Bereich der Alarmstufe „cote d’alerte“, in Bollendorf weiterhin oberhalb der Meldehöhe „cote de préalerte“ von 350 cm. Das Wasserwirtschaftsamt warnt: „Ein kurzzeitiger erneuter Anstieg der Wasserstände insbesondere an kleineren und mittleren

Gewässern ist aufgrund lokaler schauerartiger Niederschläge vereinzelt möglich.“

Mehrere überschwemmte Gebäude

Der ergiebige Regen hatte die Pegel von Luxemburgs Gewässern am Dienstag und in der Nacht auf Mittwoch steigen lassen. Insbesondere an der Alzette und deren Nebenflüssen schwappte das Wasser teilweise über die Ufer. Kurz vor 5 Uhr morgens verschickte das CGDIS am Mittwoch einen ersten Lagebericht an die Luxemburger Presse. Demnach wurden 15 Gebäude überschwemmt, vier Objekte – beispielsweise Fassaden oder Zäune – zerstört und sechs Bäume sind aufgrund der Wetterbedingungen umgefallen. In einem zweiten Report, der gegen 11 Uhr verschickt wurde, berichtet das CGDIS von vier weiteren überschwemmten Gebäuden und einem umgestürzten Baum.

Um 16 Uhr hat das Wasserwirtschaftsamt am Mittwoch auch eine Warnung für die Mosel ausgesprochen. „Die aktuelle meteorologische Situation deutet auf ein potenzielles Risiko von Hochwasser hin“, schreibt die Behörde. Demnach wurde nun auch die Hochwasserbereitschaft an der Mosel eingeleitet. Der Fluss war bis jetzt nicht von potenziellen Überschwemmungen betroffen. „Im nördlichen Einzugsgebiet der Mosel sind in den vergangenen Tagen verbreitet große Niederschlagsmengen gefallen“, schreibt das Wasserwirtschaftsamt.

Pegel an der Mosel steigen

Deshalb seien die Wasserstände an den Pegeln der Mosel und ihrer nördlichen Nebenflüsse stark angestiegen und werden leicht bis mäßig weiter ansteigen. Die Behörde meldet für die Mosel steigende Pegel in Stadtbredimus, Grevenmacher, Perl und Remich. Ein Überschreiten der Meldehöhe von 5,30 Metern in Stadtbredimus und 4,52 Metern in Remich werde für Mitternacht erwartet. „Der Höchststand wird nach derzeitigem Stand am Freitagmorgen erreicht und liegt am Pegel Stadtbredimus zwischen 5,70 und 6,10 Metern.“ Den Informationen zufolge wird die Mosel ihren Höchststand am Freitagmorgen erreichen.

Am Nachmittag veröffentlichte der Luxemburger Wetterdienst Meteolux einen Wetterbericht, in dem die Zeit, in der die rote Hochwasserwarnung gilt, bis Donnerstagnacht verlängert wurde. Im Südteil Luxemburgs seien weiterhin bis „erhebliche Überschwemmungen möglich“.

Hochwasserlage im Grund am Mittwochmorgen gegen 9.15 Uhr Mittwochmorgen gegen 9.15 Uhr: Noch fließt das Wasser unter dem „Pont du Grund“ hindurch Hochwasserlage im Grund am Mittwochmorgen gegen 9.15 Uhr Mittwochmorgen gegen 9.15 Uhr: entlang des Bisserwegs im Grund Mittwochmorgen gegen 9.15 Uhr: Wasserstand der Alzette im Grund Die „Schläifmillen“ am Mittwochmorgen gegen 9.35 Uhr Nahe der „Schläifmillen“ am Mittwochmorgen gegen 9.35 Uhr „Schläifmillen“ am Mittwochmorgen gegen 9.35 Uhr Nahe der „Schläifmillen“ am Mittwochmorgen gegen 9.35 Uhr „Gantebaensmillen“ am Mittwochmorgen gegen 9.50 Uhr Das sieht man nicht alle Tage Mittwochmorgen gegen 9.45 Uhr: entlang der Alzette von Bonneweg bis Hesperingen Hesperingen am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr Hesperingen am Mittwochmorgen gegen 10.25 Uhr Hesperingen am Mittwochmorgen gegen 10.25 Uhr Hesperingen (Mittwoch gegen 10 Uhr) Mittwoch gegen 10 Uhr: Wasserstand an der Kontrollstation in Hesperingen Mittwoch gegen 10 Uhr: Wasserstand an der Kontrollstation in Hesperingen Wasserstand der Sauer in Bollendorferbrück am Mittwochmorgen (8.19 Uhr) Mittwochmittag: Überschwemmung in Mersch Mittwochmittag: Überschwemmung in Mersch Mittwochmittag: Der Parkplatz Däich in Ettelbrück steht komplett unter Wasser Der Wasserpegel der Alzette ist in Ettelbrück stark angestiegen Gut, dass die Ettelbrücker Grundschüler noch Ferien haben Auch in Diekirch machen sich die Regenfälle der letzten Tage bemerkbar Die Straßen von Colmar-Berg Richtung Grentzingen war am Mittwochmorgen unpassierbar Die Sauer zwischen Diekirch und Gilsdsorf Eine Wiese bei Welsdorf wurde überschwemmt Die Straße zum großherzoglichen Schloss in Colmar-Berg ist gesperrt Hier hatte wohl jemand vergessen, seine Fahrräder in Sicherheit zu bringen Bei den Goodyear-Werken in Colmar-Berg mussten alle verfügbaren Pumpen eingesetzt werden Previous Next

Innenminister Léon Gloden (CSV) bedankte sich bereits am Mittwochmittag bei allen Helfern des Hochwassereinsatzes und lobte die „gute Koordination“.