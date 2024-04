Das Wasserwirtschaftsamt meldet in seinem Lagebericht „potenzielles Risiko von Hochwasser“ für den Luxemburger Süden am Donnerstag. Der Hochwassermeldedienst befindet sich in Bereitschaft. Es gebe eine geringe Gefahr von lokalen Überschwemmungen, schreibt das Amt am Donnerstagmorgen.

Ein kurzzeitiges Erreichen der „cote de pré-alerte“ ist an den Pegeln der Alzette möglich. Die Vorhersagen seien „aufgrund der dynamischen Wetterlage“ aber mit „räumlichen Unsicherheiten“ verbunden. Die tatsächliche Entwicklung sei stark von den lokalen Niederschlägen abhängig, schreibt das Wasserwirtschaftsamt.

An der Mosel besteht zurzeit kein Risiko für Hochwasser. Die aktuellen Pegelstände und Abschätzungen der Pegelstände können auf der Webseite inondations.lu eingesehen werden.