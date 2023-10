Was über den Raketeneinschlag in ein Krankenhaus in Gaza bekannt ist

Der Sprecher der israelischen Armee Daniel Hagari legt die Erklärungen der Armee für die Explosion am Krankenhaus vor

Der tödliche Raketeneinschlag auf einem Krankenhausgelände in Gaza hat weltweit erschütterte und empörte Reaktionen ausgelöst. Israel und militante Palästinenser geben sich gegenseitig die Schuld dafür. Ein Überblick, was über den Vorfall bekannt ist:

Was ist passiert?: Am Dienstag gegen 19.00 Uhr MESZ gab es auf dem Gelände des Ahli-Arab-Krankenhauses in der Innenstadt von Gaza eine Explosion. Dabei wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums der Palästinenserorganisation Hamas mindestens 471 Menschen getötet und mehr als 300 verletzt. Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP sahen Dutzende Leichen auf dem Gelände der von Christen geleiteten Klinik.

Sanitäter und Freiwillige bargen die Toten und hüllten sie in Tücher oder Leichensäcke. Im Hof des Krankenhauses waren Blutspuren und ausgebrannte Autos zu sehen. Europäische Geheimdienstkreise schätzten die Zahl der Toten am Mittwoch auf etwa zehn bis 50.

Auf Satellitenbildern des Unternehmens Maxar sieht es so als, als wären die Gebäude des Krankenhauses weitgehend intakt geblieben. Die Aufnahmen zeigten „einen vermutlich verfärbten Explosionsbereich auf dem Hauptparkplatz des Krankenhausgeländes“, aber keine „bedeutenden strukturellen Schäden an den angrenzenden Gebäuden“, teilte das Unternehmen mit.

Wer ist verantwortlich?: Die im Gazastreifen herrschende Hamas sprach unmittelbar nach der Explosion von einem israelischen Luftangriff. Das israelische Militär teilte hingegen mit, eine fehlgeleitete Rakete der militanten Palästinensergruppe Islamischer Dschihad habe das Krankenhaus getroffen.

Analysen belegten, dass die Rakete „in unmittelbarer Nähe des Krankenhauses“ abgefeuert worden sei, sagte Militärsprecher Daniel Hagari. Er schloss auch aus, dass die Rakete vom israelischen Abwehrsystem Iron Dome stamme. Das System werde nicht eingesetzt, um „Raketen innerhalb des Gazastreifens abzufangen“.

Der Islamische Dschihad warf Israel vor, sich seiner Verantwortung für die Todesopfer entziehen zu wollen. Die Hamas erklärte, Israel sei „direkt verantwortlich für dieses schreckliche Massaker, das mit amerikanischen Waffen verübt wurde, die nur die Besatzer besitzen“.

Wie reagiert die Welt?: US-Präsident Joe Biden, der sich auf Solidaritätsbesuch in Israel befand, zeigte sich „zutiefst betrübt und empört“ über die Explosion im Krankenhaus. Er schloss sich der Darstellung Israels an. „Nach den bisher vorliegenden Informationen scheint es sich um eine von einer terroristischen Gruppe im Gazastreifen abgefeuerte Rakete zu handeln“, sagte er in Tel Aviv.

Die Regierungen der arabischen und muslimischen Länder schlossen sich mehrheitlich der Version der Hamas an. Selbst Staaten mit diplomatischen Beziehungen zu Israel, wie Jordanien und die Vereinigten Arabischen Emirate, machten Israel für den Angriff verantwortlich.

Noch am Dienstagabend versammelten sich Muslime in zahlreichen Ländern zu spontanen Protesten, der Mittwoch wurde zum „Tag des Zorns“ in der Region erklärt, mit vielen weiteren Demonstrationen. Die europäischen Regierungen verurteilten den Raketeneinschlag, ohne jedoch einen Schuldigen zu benennen.