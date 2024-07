Eventagenda / Was läuft am Wochenende? Das Tageblatt hat die Antwort: Die Redaktion stellt ihre Tipps fürs Wochenende vor. 

Falls Sie ein Event organisieren, können Sie uns eine Mail an lokal@tageblatt.lu mit den entsprechenden Informationen schicken.

Festival international de la BD

CONTERN

Wann? 20. und 21. Juli

Wo? Im Zentrum von Contern

Was? Zum 30. Mal findet am Wochenende das „Festival international de la BD“ in Contern statt. Die Veranstaltung gehört in Insiderkreisen längst zu den wichtigsten Treffpunkten für Autoren, Sammler und Neugierige in ganz Europa. Es lockt somit nicht nur Händler aus diversen europäischen Ländern, renommierte Autoren und Zeichner, sondern auch ein internationales Publikum an.

Flow Festival

BELVAL

Wann? Vom 19. bis 21 Juli

Wo? Park Belval in Sanem

Was? Zum zweiten Mal veranstaltet die Gemeinde Sanem das „Flow Festival“. Mit elektronischen Tönen beginnt das Event am Freitagabend. Am Samstag und Sonntag treten mehrere Bands aus Luxemburg auf. Die wohl bekanntesten sind: De Läb, Mutiny On The Bounty und Mambo Schinki. Das Combi-Ticket für die drei Tage kostet 25 Euro. Das Tagesticket kostet 15 Euro.

Eat, Beat & Culture

DÜDELINGEN

Wann? Am 20. Juli

Wo? Neischmelz

Was? Das „Eat, Beat & Culture“-Festival wird von der Stadt Düdelingen organisiert und verbindet auf originelle Weise Foodtrucks und elektronische Musik in einer industriellen Umgebung. Es treten zahlreiche Künstler der nationalen und internationalen Elektro-Szene auf. Zusätzlich werden Animationen und Graffiti-Workshops angeboten. Ein dutzend Foodtrucks bieten leckere Gerichte aus verschiedenen Ländern an. Der Eintritt ist kostenlos.