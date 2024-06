Eventagenda / Was läuft am Wochenende? 

Das Tageblatt hat die Antwort: Die Redaktion stellt ihre Tipps fürs Wochenende vor. Falls Sie ein Event organisieren, können Sie uns eine Mail an lokal@tageblatt.lu mit den entsprechenden Informationen schicken.

Street Food Festival

REMICH

Wann? Vom 21. bis 23. Juni 2024

Wo? Esplanade in Remich

Was? Hamburger, Wraps, Pizza, asiatisches oder indisches Essen, aber auch Bio oder glutenfreies Essen: Die Vielfalt ist eine der Stärken dieses Festivals.

City Sounds

LUXEMBURG

Wann? 22. und 23 Juni

Wo? Auf dem Glacis-Parkplatz

Was? Das Festival „City Sounds“ findet auf dem hauptstädtischen Glacis-Parkplatz statt. Der Eintritt ist kostenlos. Am Samstag, 22. Juni, tritt der deutsche Produzent und DJ Robin Schulz auf. Toto, die Band, die 1976 in Los Angeles gegründet wurde, muss man wohl nicht mehr groß vorstellen und ist noch immer bei allen Altersklassen beliebt. Sie wird den 23. Juni headlinen. Zu den bekanntesten Stücken von Toto zählen „Rosanna“, „Africa“ oder „Hold the Line“.

Labos Fest

LUXEMBURG

Wann? Am 22. Juni von 14 bis 18 Uhr

Wo? In den Rotondes

Was? Das Fest der partizipativen Projekte der Rotondes bildet das schwungvolle Finale einer Saison voller Kreativität. Woche für Woche gaben die Teilnehmer der verschiedenen Workshops, darunter auch die Theaterlabos, bei jedem ihrer Treffen ihr Bestes. Gemeinsam entwickeln sie Ideen, schreiben oder inszenieren sogar eigene Geschichten und erarbeiten Aufführungen von A bis Z. Am 22. Juni dreht sich alles um Licht und Schatten.