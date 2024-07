Eventkalender / Was läuft am Wochenende? Das sind die Vorschläge der Tageblatt-Redaktion

22. Mittelalterfest

VIANDEN

Wann? Vom 27. Juli bis zum 4. August

Wo? Rund um das Schloss in Vianden

Was? Die Burg Vianden ist zweifelsfrei eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten im Land. Wenn im Sommer das alljährliche Mittelalterfest die alten Gemäuer mit Leben füllt, zieht es Scharen von Besuchern aus nah und fern in das beschauliche Städtchen an der Our. Hautnah können die Besucher während neun Tagen erleben, wie das Leben im Mittelalter verlief – oder zumindest, wie wir heute glauben, dass es verlief. Troubadoure, Spielleute, Ritter, Bauch- und Schlangentänzer, Falkner, Gaukler und Fahnenschwinger übernehmen bis zum 4. August das Kommando innerhalb der Schlossmauern und verwöhnen die Besucher mit spannenden und abwechslungsreichen Darbietungen.

Luxembourg Beach Open

ESCH/ALZETTE

Wann? Vom 26. bis 28. Juli

Wo? Galgenberg

Was? Am Wochenende finden die mittlerweile traditionellen Luxembourg Beach Open auf dem Escher Galgenberg statt. Es ist dies das größte Turnier seiner Art der Großregion und wird vom Escher Volleyballclub organisiert. Das Programm startet am Freitag mit einer After-Work-Party. Richtig gepritscht, gebaggert und gesmasht wird dann ab Samstag 10.00 Uhr. Auf fünf Spielfeldern, bestehend aus 1.000 Tonnen Sand, werden dann in zwei Kategorien die besten Beachvolleyball-Mannschaften gesucht.

Heischter Maart

HEIDERSCHEID

Wann? Am 28. Juli

Wo? Auf dem Marktplatz in Heiderscheid

Was? Großer Handel, Ponyreiten, Landwirtschaft von früher und natürlich der „Här vun Esch am Lach“, der vor über 800 Jahren bereits am Marktgeschehen in Heiderscheid festhielt, werden am Sonntag das idyllische Dörfchen wieder fest prägen.