Eventagenda / Was läuft am Wochenende? 

Das Tageblatt hat die Antwort: Die Redaktion stellt ihre Tipps fürs Wochenende vor.

Hochofenfest

BELVAL

Wann? Am 6. und 7. Juli

Wo? Avenue du Rock ’n’ Roll

Was? Das Hochofenfest ist ein Mix aus Industriekultur, Musik und zeitgenössischem Tanz, das vom Fonds Belval organisiert wird. Zu entdecken gibt es vieles rund um die Industriedenkmäler, und zwar auf spielerische Art und Weise. Der Hochofen B, üblicherweise für Besucher nicht zugänglich, kann besichtigt werden und erlaubt einmalige Aussichten auf den Hochofen A. Schwindelfreie und mutige Gäste können mittels Seilrutsche die Strecke zwischen beiden Hochöfen in luftiger Höhe zurücklegen.

Food & Music Festival

PETINGEN

Wann? Am 6. und 7. Juli

Wo? Park Théophile Kirsch

Was? Italienisch, indisch, griechisch oder doch lieber vietnamesisch? Beim ersten Food & Music Festival in Petingen steht am Wochenende die kulinarische und musikalische Vielfalt im Mittelpunkt. Headliner sind Porn Queen und Johanna Red. Der Eintritt ist frei.

Revenge of the Gods

BERDORF

Wann? Am 6. Juli

Wo? Amphitheater „Breechkaul“

Was? Bereits zum zweiten Mal organisiert die „Lovers of the Universe Asbl“ ihr mystisches Festival in den Wäldern am Rande von Berdorf. Auf die Besucher wartet ein abwechslungsreiches Programm. Zahlreiche Fabelwesen werden versuchen, die Besucher in fremde Welten zu entführen. Auch musikalisch hat das Festival einiges zu bieten. So werden unter anderem Romina, Rome und Jamhead auftreten. Das Ticket kostet 35 Euro.