Eventagenda / Was läuft am Wochenende? 

Das Tageblatt hat die Antwort: Die Redaktion stellt ihre Tipps fürs Wochenende vor. Falls Sie ein Event organisieren, können Sie uns eine Mail an lokal@tageblatt.lu mit den entsprechenden Informationen schicken.

Weekend vum Wëlle Westen

USELDINGEN

Wann? 29. und 30. Juni

Wo? Useldinger Burg

Was? Musik und Animation am Samstag, eine Useldinger Rallye am Sonntag

Transition Days

HOLLERICH UND ESCH

Wann? 28. bis 30. Juni

Wo? Schluechthaus in Hollerich und Esch/Alzette

Was? Der ökologische Wandel steht drei Tage lang bei den „Transistion Days“ in Hollericher Schluechthaus und in Esch im Fokus. Es werden Workshops, Konferenzen und Animationen angeboten. Programm: www.transitiondays.lu.

Grand Prix

BETTEMBURG

Wann? 29. Juni

Wo? Place de l’église, Bettemburg

Was? Für die Liebhaber schöner Autos: old and young timer!

Asteroid Day

LUXEMBURG

Wann? 28. bis 30. Juni

Wo? Luxemburg-Stadt

Was? Treffen mit Astronauten und Wissenschaftler sowie ein interaktiver Workshop im Cercle Cité. Am Sonntag organisiert das Naturmuseum ein „Astroid Day Special“.

Fête des cultures

DÜDELINGEN

Wann? 29. und 30. Juni

Wo? Rathausplatz

Was? Musikalische und folkloristische Darbietungen aus verschiedenen Ländern und Regionen der Welt.