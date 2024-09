Eventagenda / Was läuft am Wochenende?

Das Tageblatt hat die Antwort: Die Redaktion stellt ihre Tipps fürs Wochenende vor. Falls Sie ein Event organisieren, können Sie uns eine Mail an lokal@tageblatt.lu mit den entsprechenden Informationen schicken.

Luxembourg Open Air (LOA)

KIRCHBERG

Wann? 13. und 14. September

Wo? Rund um die place de l’Europe, Kirchberg, Luxemburg

Was? Das Luxembourg Open Air (LOA) bringt als Festival für elektronische Musik seit 2019 neue musikalische Erfahrungen nach Luxemburg. Als Headliner werden dieses Jahr Joel Corry B2B Pajane und Da Tweekaz die Menge zum Tanzen bringen. Ein Kombi-Ticket für zwei Tage kostet 94 Euro.

Ettelbrooklyn Street Fest

ETTELBRÜCK

Wann? 14. September

Wo? Im gesamten Stadtzentrum

Was? Am Samstag findet wieder das diesjährige „Ettelbrooklyn“ statt und feiert die Straßenkunst in allen möglichen Formen. Am letzten Wochenende vor Schulbeginn wird in Ettelbrück noch einmal richtig gefeiert. Einzigartige Breakdancer, Luftakrobaten, Schauspieler, zeitgenössische Zirkus-Clowns und Musiker treffen sich in Ettelbrück, um gemeinsam mit den Besuchern das Ende der Sommerferien zu feiern und mit ihnen in das Reich der Fantasie einzutauchen.

„En Dag wéi fréier“

DIFFERDINGEN

Wann? 15. September

Wo? Marktplatz von Differdingen

Was? Der Differdinger Marktplatz steht am Sonntag im Mittelpunkt des Events „En Dag wéi fréier“, bei dem auf dem Marktplatz Waren aus vergangenen Zeiten zur Schau gestellt und insbesondere alte Berufe vorgestellt werden. Parallel zum Fest steht auch die diesjährige Auflage des Seifenkistenrennens und der Steel Run auf dem Programm.