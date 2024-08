Eventagenda / Was läuft am Wochenende?

Das Tageblatt hat die Antwort: Die Redaktion stellt ihre Tipps fürs Wochenende vor. Falls Sie ein Event organisieren, können Sie uns eine Mail an lokal@tageblatt.lu mit den entsprechenden Informationen schicken.

Start your Engine

PETINGEN

Wann? Am Samstag ab 10 Uhr

Wo? 10, rue de Linger

Was? Bei der Veranstaltung „Start your Engine ’24“ warten zahlreiche Oldtimer auf die Besucher. Passende Musik zum Ambiente wird es an diesem Samstag geben – von The Remo Cavallini Band, John Mary Go Round, David Sundorn, Bg and the Rebels und Lou Tennant. Für Essen und Getränke ist gesorgt – von Grillwürstchen bis hin zu Gin Tonic. Auch die Kleinen kommen mit Hüpfburg und Bastelecke auf ihre Kosten.

Vide-disques

LUXEMBURG-STADT

Wann? Am Sonntag ab 10 Uhr

Wo? 3, place des Rotondes

Was? Zu viele Schallplatten zu Hause, die so langsam zu schwer für die Regale werden? Dann wird es Zeit, ein paar davon weiterzugeben. Oder vielleicht warten Merchandise-Artikel auf neue Besucher? Auf dem „Vide-disques – Merch-O-Rama“, Luxemburgs erstem privaten Musikflohmarkt, finden Musikfans seltene Vinyls sowie Merch lokaler Rockbands und können einen entspannten Sonntagnachmittag genießen.

Kirmes

LIMPACH

Wann? Am Sonntag ab 10 Uhr

Wo? In der rue de Pissange

Was? Die „Lampecher Fliichteschësser“ feiern seit Mittwoch und bis Sonntag ihr 40-jähriges Jubiläum. Die traditionelle „Lampecher Kiermes“ findet am Sonntag statt. Von 11 bis 18 Uhr lädt der Markt die Besucher dazu ein, die Werke von lokalen Produzenten und Kunsthandwerkern zu entdecken. Ab 12 Uhr wird das Kirmes-Menü mit Schinken, Pommes und Salat serviert (Anmeldung per E-Mail an info@dei-lampecher.lu). Ab 14 Uhr sind verschiedene Aktivitäten angesagt, um 15 Uhr spielt das Orchester aus Reckingen und ab 18 Uhr treten die Paltongszéier auf.