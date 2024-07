Eventkalender / Was läuft am Wochenende? 

Das Tageblatt hat die Antwort: Die Redaktion stellt ihre Tipps fürs Wochenende vor. Falls Sie ein Event organisieren, können Sie uns eine Mail an lokal@tageblatt.lu mit den entsprechenden Informationen schicken.

Blues Express

LASAUVAGE

Wann? 13. Juli

Wo? Fond-de-Gras

Was? Nach dem Riesenerfolg der letzten Jahre findet am Samstag die große Jubiläumsauflage der weithin bekannten Konzertreihe statt. Erleben Sie, wie sich der Minett-Park Fond-de-Gras in ein wahres „place to be“ für alle Blues-Fans verwandelt. Insgesamt 41 nationale und internationale Bands werden auf vier Bühnen auftreten. Auch für diese 20. Auflage bleibt der Eintritt kostenlos.

Schlassfest Schëndels

SCHÖNFELS

Wann? 13. und 14. Juli

Wo? Rund um Schloss Schönfels

Was? Am Wochenende lädt die „Entente des sociétés Schoenfels“ zu ihrem 39. Schlossfest ein. Während zwei Tagen heißt es bei diesem weit über Schönfels hinaus beliebten Fest: Erleben und mitmachen, Spaß haben und gastronomische Spezialitäten genießen. Los geht es am Samstag um 18.00 Uhr. Um 20.00 Uhr gibt die „Mierscher Musek“ ein Konzert und um 21.30 Uhr beginnt der „Geeschterbal“ mit DJ Luke. Am 14. Juli stehen den ganzen Tag über weitere Konzerte auf dem Programm.

Pride Street Event

ESCH

Wann? 13. und 14. Juli

Wo? Rathausplatz

Was? Das Straßenfest, das seit 1999 der Höhepunkt der luxemburgischen LGBTQ+-Community ist, wird zum 25. Mal über das Wochenende im Escher Stadtzentrum gefeiert. Der „Equality March“, der seit 2015 Teil des Programms ist, beginnt um 13.00 Uhr. Treffpunkt ist vor dem Bâtiment 4. Nach dem Marsch werden Künstler auf der Bühne vor dem Rathaus sowie auf der „Village Stage“ auftreten. Mit Conchita Wurst wird ein internationaler Star die Pride am Sonntagabend abschließen.