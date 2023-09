Luxemburg zahlt für ein gemietetes Apartment im New Yorker „Trump World Tower“ momentan 15.500 Euro pro Monat. Die Hintergründe dazu erklärt Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn (LSAP) in seiner Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des Piraten-Abgeordneten Sven Clement.

Laut Asselborn laufen in dem Gebäude, in dem die Ständige Vertretung Luxemburgs bei den Vereinten Nationen normalerweise untergebracht ist, seit November 2021 größere Renovierungsarbeiten. Daher habe man ausweichen müssen und miete nun vorübergehend ein Apartment im „Trump World Tower“, bis die Arbeiten abgeschlossen seien. Dieser sei zudem nicht zu verwechseln mit dem „Trump Tower“ in der Fifth Avenue. Der „Trump World Tower“ trage seinen Namen, weil Trump damals einer der Bauherren gewesen sei – der Eigentümer des Gebäudes sei er jedoch nicht.

Die Miete des Apartments betrage seit Juni 2023 besagte 15.500 Euro pro Monat – von August 2021 bis Mai 2023 habe die Wohnung noch 13.500 Euro pro Monat gekostet. „Die Wohnung hat unter anderem den Vorteil, dass sie sich gegenüber dem UN-Hauptquartier sowie in unmittelbarer Nähe der ständigen Vertretung Luxemburgs bei der UN befindet“, fügt Asselborn hinzu. Aufgrund der Nähe zur UNO wohnten dort viele Diplomaten. Außerdem weise das Apartment ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auf. Die Bauarbeiten am eigentlichen Vertretungsstandort sollen laut dem Minister Ende 2023 abgeschlossen sein.