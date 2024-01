Schneewarnung für Luxemburg: Der staatliche Wetterdienst Meteolux spricht eine Schneewarnung der Alarmstufe Orange für das ganze Land aus. Die Warnung gilt für Mittwoch von 7 bis 16 Uhr. Am Morgen hatte der Wetterdienst noch Warnstufe Gelb für den Süden des Landes und Orange für den Norden ausgerufen. Der Wetterdienst hat seine Warnstufen am Dienstag gegen 14 Uhr aktualisiert.

Meteolux erwartet 15 bis 20 Zentimeter Neuschnee im Norden und fünf bis zehn Zentimeter im Süden. Der Wetterdienst spricht jedoch in seinem Bericht vom Dienstagmorgen noch eine weitere Warnung aus, die vor allem für den Süden gilt. Im Laufe des Mittwochmorgens könne der Niederschlag in gefrierenden Regen und nachmittags sogar in Regen übergehen. Erst am Abend soll es dann wieder schneien. Meteolux sagt zudem Temperaturen zwischen -6 und 1 Grad vorher. Diesbezüglich wies Wetterexperte Philippe Ernzer von Météo Boulaide am Montag darauf hin, dass der Fokus nicht nur auf dem Schnee liegen solle. Es bestehe das „Risiko, dass es extrem glatt wird“. Sollte am Mittwoch tatsächlich Regen fallen, könne dieser auf dem meist noch gefrorenen Boden zu Eis werden und damit Straßen und Bürgersteige zur Rutschpartie machen.