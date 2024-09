„Alerte orange“ / Update: Meteolux passt Gewitter-Warnung für den Luxemburger Norden an

Der staatliche Wetterdienst Meteolux hat am Montagmorgen eine Unwetterwarnung der Stufe Gelb herausgegeben. Zwischen 11 und 19 Uhr bestehe für das ganze Land Gewitterrisiko. Auch Hagelkörner mit einem Durchmesser von 1 cm und Regenmengen bis 30 l/m² in nur kurzer Zeit seien möglich. Meteolux meint zudem, dass die Warnstufe im Laufe des Tages noch nach oben angepasst werden könnte.

Um 13.31 Uhr ist es dann auch so weit: Meteolux passt die Gewitter-Warnung für den Luxemburger Norden an. Zwischen 13 und 16 Uhr am Montag gilt dort die „alerte orange“, die für „Gefahr“ steht. Regenmengen von 25 bis 35 l/m² seien möglich – lokal sogar mehr. Die Warnung für den Luxemburger Süden bleibt weiterhin auf der gelben Stufe.