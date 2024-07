Wetter / Warnstufe Gelb für ganz Luxemburg: Meteolux rechnet mit Gewitter und starkem Regen

Das unbeständige Wetter hält weiter an. Der staatliche Wetterdienst Meteolux hat deswegen am Montagmorgen eine Gewitterwarnung der Alarmstufe Gelb für ganz Luxemburg ausgesprochen. Die Warnung gilt ab Montag, 18.00 Uhr, bis Mitternacht. So seien Windböen zwischen 70 und 90 km/h, örtlicher Hagel und Regenmengen zwischen 20 und 30 l/m2 innerhalb kurzer Zeit möglich. Der Wetterdienst schließt eine Erhöhung der Warnstufe im Laufe des Tages nicht aus, heißt es zudem in dem morgendlichen Wetterbericht.

Meteolux prognostiziert einen sonnigen Montagmorgen, die Wetterlage werde sich aber voraussichtlich im Laufe des Vormittags ändern: Hohe Wolkenfelder würden sich entwickeln und im Laufe des Nachmittags kompakter werden. Diese Wolkendecke werde dann im Laufe des Abends senken und eine Gewitterfront ziehe auf. Daher könne es lokal zu starken Niederschlägen kommen.

Was Sie auch noch interessieren könnte:

– Regen, Wind, kalt/ Wann wird es endlich Sommer in Luxemburg, Herr Ernzer?