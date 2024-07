Pilotprojekt / Wann kommt der Bus? Echtzeitinformationen an 150 Bushaltestellen  

Wie die Verwaltung für den öffentlichen Transport am Donnerstag mitteilte, soll ab kommendem Sonntag, 7. Juli, ein Pilotprojekt in den „Nordstad“-Gemeinden Bettendorf, Diekirch, Erpeldingen/Sauer, Ettelbrück und Schieren starten. Dabei geht es um die Informationsqualität an den Bushaltestellen.